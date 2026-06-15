ترامب: اكتمال الاتفاق مع إيران والفتح الكامل لمضيق هرمز

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انفراجة دبلوماسية كبرى بالتوصل إلى اتفاق نهائي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإنهاء النزاع العسكري والملاحي الذي شهده الشرق الأوسط مؤخراً. وأكد ترامب، عبر حسابه الرسمي على منصة "تروث سوشال"، أن الاتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي أمام حركة الملاحة الدولية "للجميع" فور التوقيع، إلى جانب الرفع الفوري للحصار البحري الذي فرضته القوات الأمريكية.

وفي منشوره، كتب الرئيس الأمريكي: "من المقرر توقيع الاتفاق، ومباشرة بعد التوقيع، سيكون مضيق هرمز مفتوحاً للجميع"، مضيفاً أن طهران تخلت بموجب الاتفاق عن طموحاتها بامتلاك سلاح نووي.

وحذر ترامب من مغبة التراجع عن التنفيذ قائلاً: "نأمل أن تسير هذه العملية كلها بسرعة وسهولة وسلاسة. وإذا لم يحدث ذلك، فلدينا البديل النهائي!". كما أشار إلى أن واشنطن ستقوم في الوقت المناسب، وعندما يستقر الوضع تماماً، بالدخول والتخلص من اليورانيوم المخصب (ما وصفه بالغبار النووي) لتفكيك البرنامج بالكامل.

من جانبه، أبدى الجانب الإيراني عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، تفاؤلاً حذراً بشأن إمكانية إبرام الاتفاق خلال الأيام القليلة القادمة، ملمحاً إلى وجود بعض التباينات الطفيفة المتعلقة بالجدول الزمني النهائي للتوقيع.

وفي السياق ذاته، أكد الوسطاء الدوليون، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أن الأطراف باتت "أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق سلام تاريخي يشكل أساساً مستداماً للاستقرار"، مشيراً إلى الترتيب لإجراءات توقيع إلكتروني مرتقب لمذكرة التفاهم.