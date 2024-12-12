مجلة "تايم" تختار دونالد ترامب شخصية العام 2024

اختارت مجلة تايم الأميركية دونالد ترامب الذي انتخب لولاية ثانية على رأس الولايات المتحدة بعدما صدرت إدانة قضائية في حقه ونجا من محاولتي اغتيال هذه السنة، شخصية العام 2024.

وكتبت المجلة أن الجمهوري حقق "عودة سياسة مذهلة".

وسبق لها أن اختارته شخصية العام 2016 عندما حقق مفاجأة بفوزه في الانتخابات الرئاسية على المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون التي كانت تشير استطلاعات الرأي إلى فوزها.

وقال رئيس تحرير المجلة سام جايكوبز في البيان: "اليوم نشهد على ظهور الشعبوية مجدداً وتشكيك متنام بالمؤسسات التي طبعت القرن الماضي وتآكل الثقة بأن القيم التقدمية ستفضي إلى حياة أفضل لغالبية الناس. ويعتبر ترامب محرك كل ذلك والمستفيد منه".

وأضاف: "بسبب عودته التاريخية وإحداثه إعادة تموضع سياسي فريدة من نوعها ولأنه غيّر صورة الرئاسة الأميركية وعدّل دور الولايات المتحدة في العالم اختارت مجلة تايم دونالد ترامب شخصية العام 2024".

ومن المقرر أن يقرع دونالد ترامب الجرس الذي يعلن افتتاح جلسات التداول في بورصة نيويورك الخميس.