بايدن يصدر عفواً عن 39 شخصاً ويخفف أحكام 1500 آخرين

أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن "الخميس" تخفيف الأحكام الصادرة في حق قرابة 1500 شخص والعفو عن 39 آخرين دينوا بجرائم غير عنيفة.

وقال بايدن في بيان "أمنح العفو ل39 شخصا أظهروا إعادة تأهيل ناجحة"، لافتا إلى أنه خفف أيضا "أحكام قرابة 1500 شخص يمضون عقوبات طويلة".

وأفاد البيت الأبيض بأنها أوسع تدابير رأفة تتخذ في يوم واحد وأن الأشخاص الـ1500 الذين خففت أحكامهم كانوا يمضون عقوباتهم في المنازل منذ سنة على أقلّ تقدير.

وصرّح جو بايدن "أسست أمريكا على وعود بإمكانات وفرص ثانية. وبصفتي رئيسا، يشرّفني إلى أقصى الدرجات أن أمنح رأفتي إلى أشخاص أعربوا عن الندم وعن حسن سلوك".

وفي مطلع ديسمبر، أصدر جو بايدن عفوا عن ابنه هانتر الذي كان ينتظر قرار المحكمة بشأن قضايا تهرّب ضريبي وحيازة أسلحة على نحو مخالف للقانون.



