ترامب يطلب من نتنياهو عدم الرد على القصف الإيراني

قال الرئيس دونالد ترامب لموقع أكسيوس إنه سيتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للضغط عليه من أجل عدم الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني.

وقال الرئيس الأمريكي: نحن قريبون جدًّا من التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران ولا أريد أن ينفجر الوضع بسبب ما يحدث الآن".

وأضاف لأكسيوس: "إذا رد نتنياهو على إيران فسيستمر الأمر مثلما كان في السنوات 47 الماضية أو حتى في السنوات 3000 الماضية".

ويأتي ذلك في وقت يترنح فيه اتفاق وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، في أعقاب غارة شنتها إسرائيل على بيروت وردت عليها إيران بإطلاق موجات متعددة من الصواريخ.

وكانت إيران قد أطلقت صواريخ باتجاه إسرائيل يوم الأحد رداً هلى الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، في ما يُعد أول هجوم مباشر تشنه طهران منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

من جهتها، قالت إسرائيل إنها اعترضت الصواريخ.