ترامب يدعو لمزيد من "الضربات الجراحية" ضد "حزب الله"

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع "إن بي سي" لمزيد من "الضربات الجراحية" ضد "حزب الله".

كما أعلن أن الولايات المتحدة ستعمل بالتنسيق مع إيران لاستعادة وتدمير مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، في حال إبرام صفقة مع طهران لإنهاء الحرب المستمرة بين البلدين منذ ثلاثة أشهر.

وقال ‌الرئيس ​الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يرفع تجميد الأصول ⁠الإيرانية أو أي عقوبات قبل التوصل إلى ‌اتفاق سلام.

وأضاف ترامب ‌في مقابلة حديثة ‌مع شبكة (إن.بي.سي ‌نيوز) أنه سينظر ‌في هذه الخطوات ​بعد ‌إبرام ​الاتفاق. وأردف "يأتي ⁠ذلك لاحقا. نعم. ​إذا ⁠أحسنوا التصرف، إذا ⁠قاموا بعمل ⁠جيد، سنبدأ المفاوضات. نعم."

وأكد ترامب كذلك أنه لا يطالب بأن ‌يكون لبنان طرفا ​في اتفاق قصير الأجل مع طهران.

وهدد ترامب، في حال غياب الاتفاق، بمواصلة تقويض القدرات العسكرية الإيرانية إلى الحد الذي يسمح للقوات الأمريكية بجمع تلك المواد الحساسة وتأمينها بنفسها بشكل آمن.