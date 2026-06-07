التجسس الإسرائيلي على أمريكا.. من هم المستهدفون؟

رفعت وزارة الدفاع الأمريكية مستوى التهديد في مجال مكافحة التجسس الإسرائيلي إلى أعلى مستوى له، وفق ما نفلت وسائل إعلام أمريكية السبت.

وأعلنت الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع (دي آي إيه) أن قدرة إسرائيل على تنفيذ عمليات التجسس البشريّ وجمع المعلومات التقنية وصلت إلى مستوى حرج، بحسب ما نقلت شبكة أن بي سي نيوز عن مسؤولين أمريكيين.

يأتي ذلك بعد الحديث عن مخاوف من أن إسرائيل حاولت التجسس على مسؤولين كبار في الولايات المتحدة للحصول على معلومات حول المداولات الداخلية وآليات اتخاذ القرار في إدارة ترامب بشأن النزاعات في الشرق الأوسط، بحسب القناة.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن هناك محاولات إسرائيلية للتنصت على مسؤولين بارزين، من بينهم المفاوض ستيف ويتكوف والمسؤول السياسي الكبير في البنتاغون إلبريدج كولبي.

ورغم الحلف الأمريكي الإسرائيلي المتين، شهدت العلاقة بين البلدين عمليات تجسس.

ففي العام 2020، أفرجت الولايات المتحدة عن الأمريكي جوناثان بولارد الذي حُكم عليه بالسجن العام 1985 في الولايات المتحدة بعد إدانته بتهمة التجسس لحساب إسرائيل.

وأمضى بولارد (66 عاما) ثلاثة عقود في السجن لتسريبه وثائق أمريكية سرية إلى إسرائيل.