قاضٍ أمريكي يبطل سياسات ترامب المتعلقة بالهجرة

حكم قاض فيدرالي أمريكي، اليوم الجمعة، ببطلان سياسة أقرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، بعد حادث إطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني، جعلت من الصعب على مهاجرين من عشرات الدول البقاء في البلاد أو دخولها.

وفي حكم وجه انتقادات حادة إلى الإدارة الأمريكية، قال رئيس قضاة المحكمة الجزئية الأمريكية جون ماكونيل جونيور، إن هذه السياسة "ألقت بحياة عدد لا يحصى من المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة في وضع قانوني معلق وغير محسوم"، واتهم إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية بتجاهل القانون.

وقال القاضي في حيثيات قراره: "عند سن سياساتها الأخيرة المتعلقة بالهجرة، تدعي إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية امتلاك صلاحيات قانونية وتنظيمية لا تملكها فعليا، وتتخذ قرارات بدون تقديم التفسيرات المعللة لها التي يفترض أن تقدمها، وتتصرف بدون مراعاة للمصالح المعول عليها لدى المتقدمين والتي يجب أن تأخذها في الاعتبار، وتبرر إجراءاتها بدوافع شكلية تتعلق بـ "الأمن القومي" تخفي وراءها مشاعر معادية للمهاجرين، وهي مشاعر محظور أن تؤثر في عملية صنع قرارتها".

وأضاف: "من الناحية القانونية، يعني ذلك أن إجراءات إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية مخالفة للقانون وتتسم بالتعسف والاعتباطية".



