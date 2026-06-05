ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.. واستهداف جنودنا قد يعيد الصراع

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، محذراً من أن أي استهداف للجنود الأمريكيين قد يشكل سبباً كافياً للعودة إلى دائرة الصراع.

وقال ترامب، في تصريحات أدلى بها للصحفيين من مكتبه في البيت الأبيض، إن "إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحاً نووياً"، مشدداً على تمسك إدارته بهذا الموقف باعتباره أولوية للأمن القومي الأمريكي والاستقرار الإقليمي.

وفي ما يتعلق بالتوترات العسكرية المحتملة، أوضح الرئيس الأمريكي أن مقتل جنود أمريكيين سيُعد مبرراً قوياً لاستئناف المواجهة، في إشارة إلى استمرار حساسية الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وعلى صعيد آخر، أشار ترامب إلى إحراز تقدم في الملف اللبناني، معرباً عن ارتياحه للتطورات الأخيرة هناك، وقال إن من الإيجابي أن ينعم لبنان بقدر من السلام والاستقرار، في ظل الجهود المبذولة لاحتواء الأزمات التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة متابعة ملفات الشرق الأوسط، وعلى رأسها البرنامج النووي الإيراني والأوضاع الأمنية والسياسية في لبنان، وسط مساعٍ دولية للحفاظ على الاستقرار الإقليمي.