الولايات المتحدة.. بولتون يوافق على الاعتراف بتهمة "الاحتفاظ بمعلومات سرية"

وافق مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جون بولتون، اليوم، على الإقرار بالذنب في اتهام واحد بالاحتفاظ بمعلومات سرية، بموجب اتفاق مع وزارة العدل قد يتيح له تجنب السجن، بحسب أسوشيتد برس.

ومن شأن الاتفاق أن يحل دعوى جنائية تمت إقامتها في أكتوبر تتضمن اتهام بولتون بـ 18 تهمة تتعلق بالاحتفاظ بمذكرات شبيهة باليوميات أو مشاركتها مع أفراد أسرته.

وذكر مسؤولون أن المذكرات تضم معلومات سرية بينما كان يستعد لكتابة مذكراته عن الفترة التي قضاها في منصبه.

وأوضح المصدر أن بولتون سيواجه أيضاً بموجب الاتفاق غرامة قيمتها 2.25 مليون دولار. وسيبلغ الحد الأقصى لأي مدة سجن خمس سنوات، فيما يتيح له تجنب قضاء مدة في السجن، لكن تحديد العقوبة يقع في النهاية ضمن اختصاصات القاضي.





