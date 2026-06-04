مجلس النواب الأمريكي يقر قراراً بوقف حرب إيران

وافق مجلس النواب الأمريكي الأربعاء على قرار بشأن صلاحيات الحرب من شأنه وقف حرب إيران، متحدياً الرئيس دونالد ترامب، حيث انضم عدد قليل من الجمهوريين إلى الديمقراطيين لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وكان رئيس مجلس النواب مايك جونسون حاول منع حدوث نتيجة من شأنها أن تظهر المعارضة المتزايدة للحرب، حيث أوقف فجأة أعمال المجلس قبل أسبوعين عندما كان قرار سلطات الحرب على وشك الموافقة عليه، لكن الاستياء تزايد مع استمرار الصراع ومع صعوبة ترامب في التفاوض على حل سريع.

وجاءت نتيجة التصويت 215 مقابل 208، وتعالت هتافات في قاعة مجلس النواب.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز من نيويورك في وقت سابق من الأسبوع: "هذه الحرب المكلفة يجب أن تنتهي اليوم... كل ما نحتاجه هو أن ينضم إلينا عدد قليل من الجمهوريين حتى نتمكن من إنهاء هذه الحرب، وهي حرب كلفت دافعي الضرائب الأمريكيين أكثر من 100 مليار دولار، وهذا مبلغ هائل".