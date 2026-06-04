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ترامب: اقتربنا من التوقيع على ورقة الاتفاق مع إيران

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة باتت قريبة من التوقيع على "ورقة الاتفاق" مع إيران، مؤكداً أن المفاوضات تسير "بشكل جيد للغاية"، وقد يحدث شيء خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأضاف ترامب أنه لا يمكن السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي، مشيراً إلى أن "أي شيء يمكن أن يحصل مع إيران"، وأن القيادة الإيرانية تغيرت ثلاث مرات.

وأوضح أن القوات الأمريكية مستعدة، وأنه يمكن الاستمرار في الحرب لأسبوعين أو ثلاثة إضافية و"القضاء على الجميع"، لكنه يفضل عدم القيام بذلك. وأكد أن الخيار الأفضل هو التوصل إلى اتفاق مع إيران يحقق النتيجة نفسها من دون قتل الجميع.