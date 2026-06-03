البيت الأبيض: مطرقة منتصف الليل دمّرت منشآت إيران النووية بالكامل

قال البيت الأبيض إن منشآت إيران النووية دمرت بالكامل خلال عملية مطرقة منتصف الليل في يونيو الماضي.

وأكد أن عملية الغضب الملحمي قضت على الدرع التقليدي الذي كان يحمي برنامج إيران النووي.

وقالت آنا كيلي المساعدة الخاصة للرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال ردها على تقرير نشرته بلومبيرغ حول منشآت إيران النووية إن الإيحاء بأن إيران أصبحت أكثر قدرة على إنتاج سلاح نووي من دون وجود منشآت عاملة لتخصيب اليورانيوم، أو دفاعات عسكرية هو طرح غبي".

وكانت بلومبيرغ نقلت عمن وصفتهم بمسؤولين غربييين استندوا إلى بيانات جديدة تداولتها الأمم المتحدة قولهم إن "خطر سعي إيران سرا إلى امتلاك أسلحة نووية أصبح أعلى اليوم مما كان عليه قبل أن تشن الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتهما على إيران قبل عام".

وشددت على أن المنشآت النووية الإيرانية تعرضت للتدمير الكامل خلال عملية "مطرقة منتصف الليل، ثم قام الجيش الأمريكي بالقضاء على الدرع التقليدي الإيراني خلال عملية "الغضب الملحمي"، وكانت إيران تعتزم استخدام هذا الدرع لحماية برنامجها النووي".