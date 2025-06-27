ترامب يؤجج خلافات الإسرائيليين بعد دعوته لإلغاء محاكمة نتنياهو

أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن دعمه لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومطالبته بإلغاء محاكمته بتهم فساد، جدلاً بين السياسيين في إسرائيل، وأجج خلافات متراكمة بسبب قرارات نتنياهو وسياساته.

وعبّر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، عن دعمه لموقف ترامب، وقال إن «إسرائيل دولة مستقلة، وذات سيادة، لكن الرئيس ترامب مُحق تماماً، فقد حان الوقت لإلغاء المحاكمة التي حاكتها الدولة العميقة».

ومضى عضو الكنيست سيمحا روثمان في الاتجاه نفسه، وطالب بإلغاء محاكمة نتنياهو، و«إيقاف هذه العملية العبثية». في المقابل، انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، الرئيس الأمريكي، وقال إنه لا يحق له التدخل بعملية قانونية في دولة مستقلة، مشيراً إلى أن موقف ترامب هو «تعويض لنتنياهو، لأنه سيضغط عليه بشأن قطاع غزة لإنهاء الحرب».

ورد عضو الكنيست من حزب العمل، جلعاد كاريف، على دعوة ترامب، وقال «لا أحد فوق القانون، حتى رئيس الوزراء».

وقال ترامب في منشور عبر حسابه في «تروث سوشيال»، أمس، إنه علم أن نتنياهو «قد تم استدعاؤه للمثول أمام المحكمة، يوم الاثنين المقبل، لمواصلة قضية وصفها بطويلة الأمد، وأنها أمر غير مسبوق»، مضيفاً أنه «يجب إلغاء محاكمة نتنياهو على الفور، أو منحه عفواً».

واضاف قائلاً «إن نتنياهو فعل الكثير من أجل إسرائيل، ولا يعرف أحداً كان بإمكانه العمل في انسجام أفضل مع رئيس الولايات المتحدة مثل نتنياهو.. والولايات المتحدة أنقذت إسرائيل، والآن ستكون هي من ينقذ نتنياهو».