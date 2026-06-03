الجيش الأمريكي يعلن التصدي لصواريخ ومسيرات إيرانية في الخليج

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) صباح اليوم الأربعاء أن القوات الأمريكية وقوات الحلفاء تصدت لما وصفته بـ "السلوك الإيراني العدواني"، خلال عمليات عسكرية جرت في 2 يونيو، شملت إسقاط عدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية، إضافة إلى تنفيذ ضربات دفاعية محدودة.

وأضافت أن إيران أطلقت صواريخ باليستية باتجاه عدد من دول الجوار، إلا أنها لم تتمكن من إصابة أي من أهدافها.

وأوضحت القيادة المركزية أن صاروخين إيرانيين أُطلقا باتجاه الكويت، لكنهما سقطا قبل بلوغ الهدف أو تحطما أثناء التحليق، دون أن يسفرا عن إصابات أو أضرار معلنة.

وفي البحرين، أكدت القيادة المركزية أن القوات الأميركية بالتعاون مع القوات البحرينية اعترضت ثلاثة صواريخ أطلقت باتجاه المملكة.

كما أعلنت إسقاط ثلاث طائرات مسيرة هجومية أطلقتها إيران باتجاه بحارة مدنيين، في إطار ما وصفته بالجهود الرامية إلى حماية الملاحة والأفراد المدنيين في المنطقة.

ولم تصدر السلطات الإيرانية تعليقا فوريا على ما ورد في بيان القيادة المركزية الأميركية، فيما تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر العسكري في المنطقة وتبادل الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران.