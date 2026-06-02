وزير الخارجية الأمريكي: أسطول إيران يرقد في قاع البحر

​قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ⁠لأعضاء بالكونغرس، اليوم الثلاثاء، ‌إن الإدارة الأمريكية ‌لم تعرض تخفيف ‌العقوبات ‌المفروضة ‌على إيران ​مقابل ‌فتح مضيق هرمز ​فقط، ⁠موضحاً ​أن ⁠أي تخفيف ⁠للعقوبات ⁠سيستند إلى تلبية طهران للشروط المتعلقة ببرنامجها ‌النووي.





وأضاف "أسطول إيران البحري يرقد في قاع البحر"، مشيراً إلى أن إيران وافقت على التفاوض على جوانب من برنامجها النووي".

وتابع " الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتح مضيق هرمز، والنظام الإيراني مجزأ ونحن نتفاوض مع طهران لا سويسرا"، مشدداً "لا يمكن العيش بعالم تملك فيه إيران حق إغلاق المضائق".