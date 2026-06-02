وزير الخارجية الأمريكي: أسطول إيران يرقد في قاع البحر

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لأعضاء بالكونغرس، اليوم الثلاثاء، إن الإدارة الأمريكية لم تعرض تخفيف العقوبات المفروضة على إيران مقابل فتح مضيق هرمز فقط، موضحاً أن أي تخفيف للعقوبات سيستند إلى تلبية طهران للشروط المتعلقة ببرنامجها النووي.
وأضاف "أسطول إيران البحري يرقد في قاع البحر"، مشيراً إلى أن إيران وافقت على التفاوض على جوانب من برنامجها النووي".
وتابع " الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتح مضيق هرمز، والنظام الإيراني مجزأ ونحن نتفاوض مع طهران لا سويسرا"، مشدداً "لا يمكن العيش بعالم تملك فيه إيران حق إغلاق المضائق".