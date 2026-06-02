ترامب يختار بيل بولت قائم بأعمال مدير وكالة الاستخبارات الوطنية

اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بيل بولت مدير هيئة تمويل الإسكان الفيدرالي لتولى منصب القائم بأعمال مدير وكالة الاستخبارات الوطنية خلفاً لتولسي جابارد.

وأعلن ترامب اختياره بصورة مفاجئة اليوم عبر منصة "تروث سوشال"، لمدير تمويل الإسكان الفيدرالي ورئيس مؤسستي الرهن العقاري العملاقتين، هيئة الرهن العقاري الوطنية الفيدرالية "فاني ماي" و"فريدي ماك".

وأشار ترامب إلى أن بولت "لديه خبرة كبيرة في إدارة الأمور الأكثر حساسية في أمريكا، وهي سلامة الأسواق وقوتها، وأكثر من 10 تريليونات دولار في فاني ماي/ فريدي ماك، بزيادة ضخمة مقارنة بما كانت عليه قبل 12 شهراً".