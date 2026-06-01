ترامب يتريث وطهران تناور.. أي سيناريوهات قادمة؟

لم يعد السؤال المطروح في أروقة السياسة الدولية يدور حول قدرة الولايات المتحدة وإيران على العودة إلى طاولة التفاوض، بل حول ما إذا كانت التفاهمات الأولية الجارية قادرة على التحول إلى اتفاق مستدام ينهي واحدة من أكثر الأزمات تعقيداً في الشرق الأوسط، لا سيما في ظل مناورات طهران بوقف مسار المفاوضات رداً على التصعيد الإسرائيلي، فيما يفضل الرئيس الأمريكي التريث وعدم استعجال الاتفاق. فهل أمريكا وإيران في حرب تحسين الشروط، لا سيما بعد رفض طهران استمرار مسار المفاوضات، وتسريبات إسرائيلية عن إعطاء ترامب الضوء الأخضر لرئيس الوزراء نتانياهو للتصعيد في لبنان؟

وبينما تتزايد المؤشرات على وجود حراك دبلوماسي نشط، تكشف التطورات الأخيرة أن الطريق نحو التسوية لا يزال محفوفاً بالعقبات، ما يعزز احتمال دخول الأزمة مرحلة طويلة من «اللاحرب واللاسلام».طالب الرئيس الأمريكي السياسيين في الولايات المتحدة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، على حد سواء، بعدم التدخل في سياساته بشأن إيران.

وكتب ترامب على منصة «تروث سوشال»، الاثنين، قائلاً إن «إيران ترغب حقاً في التوصل إلى اتفاق، وسيكون اتفاقاً جيداً للولايات المتحدة ولمن يقف إلى جانبنا».

تفاهمات هشة

وتشير تقديرات دبلوماسية إلى وجود تفاهمات مبدئية تشمل تمديد وقف إطلاق النار، وضمان استمرار الملاحة في مضيق هرمز، وتخفيف بعض القيود الاقتصادية، إلا أن هذه التفاهمات لم ترتقِ بعد إلى مستوى اتفاق سياسي وقانوني نهائي يمكن البناء عليه لإنهاء الأزمة.

وتبقى قضية اليورانيوم المخصب العقبة الكبرى أمام أي اختراق محتمل، فواشنطن تصر على التخلص من المخزونات عالية التخصيب أو إخضاعها لرقابة مشددة.

واشنطن ليست راضية وفي السياق ذاته، تواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التعبير عن قلقها إزاء مستوى الشفافية الإيرانية، مؤكدة أن عدداً من الأسئلة المتعلقة بالأنشطة النووية ومواقع التخصيب لا يزال دون إجابات حاسمة.كما تشير تقارير غربية إلى أن إيران تمتلك يورانيوم مخصباً بنسبة 60%، وهي نسبة تقترب تقنياً من مستويات الاستخدام العسكري.

أدوات الضغط

ورغم تراجع مؤشرات التصعيد العسكري مقارنة بالأشهر الماضية، فإن الإدارة الأمريكية لا تبدو مستعدة للتخلي عن أدوات الضغط.. وهو الأمر الذي عبّر عنه ترامب بقوله إن واشنطن «ليست راضية بالكامل» عن مسار التفاهمات الحالية، مشدداً على أن العقوبات الرئيسية لن تُرفع قبل التوصل إلى اتفاق يحقق المطالب الأمريكية الأساسية.

وبناءً على هذه المعطيات، يرى مراقبون أن المنطقة تتجه نحو مرحلة انتقالية قد تطول لأشهر، تستمر خلالها المفاوضات والضغوط المتبادلة دون انهيار كامل للمسار الدبلوماسي أو الوصول إلى اختراق تاريخي.

وعليه، يبدو سيناريو «المنطقة الرمادية» أو حالة «اللاحرب واللاسلام» هو الأكثر ترجيحاً في المدى المنظور.

جولة أكثر قسوة

في هذا الإطار، يرى الباحث في الشؤون الإيرانية علي عاطف، أن المباحثات الجارية حالياً بين الولايات المتحدة وإيران عبر الوساطة الباكستانية لا تستهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بقدر ما تسعى إلى صياغة مذكرة تفاهم مؤقتة لمدة ستين يوماً، تمهد لاستئناف المفاوضات الخاصة بالملف النووي الإيراني.وأوضح عاطف أن التفاهمات المطروحة تركز على إجراءات تهدئة عاجلة تشمل وقف العمليات القتالية، وفتح هرمز والبحث في استعادة جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، على أن تُرحّل القضايا الجوهرية إلى مرحلة لاحقة من التفاوض.

وأشار إلى أن هذه التفاهمات لا تتناول بصورة مباشرة الملف الأكثر حساسية، وهو البرنامج النووي الإيراني، معتبراً أن ما يجري حالياً أقرب إلى هدنة سياسية مؤقتة منه إلى تسوية شاملة.ورجّح عاطف أن تكون فرص استمرار التهدئة مرتبطة بمدى استعداد طهران لتقديم تنازلات حقيقية خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن المؤشرات الحالية لا تعكس تحولاً جوهرياً في الموقف الإيراني تجاه القضايا الخلافية الرئيسية.

وأضاف أن الولايات المتحدة وشركاءها الغربيين يتمسكون بخطين أحمرين لا يمكن التراجع عنهما، يتمثلان في منع إيران من امتلاك سلاح نووي وضمان حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز، وهي مواقف تحظى أيضاً بتوافق دولي واسع.وحذر عاطف من أن فشل المفاوضات اللاحقة لمذكرة التفاهم، في حال التوصل إليها، قد يعيد المنطقة إلى دائرة التصعيد العسكري، مشيراً إلى أن أي مواجهة جديدة ستكون أكثر قسوة.

المنطقة الرمادية

من جانبه، يرى المحلل السياسي حمد بوضاري، أن الحديث عن تمديد الهدنة أو التوصل إلى تفاهمات مؤقتة لا يعني اقتراب حل جذري للأزمة، بل يشير إلى ترسيخ ما يسميه «المنطقة الرمادية»، حيث يفضل الطرفان إدارة النزاع بدلاً من حسمه.

ويؤكد بوضاري أن إصرار ترامب على التريث بعد اجتماعاته الأخيرة، مع التمسك بخطوطه الحمراء المتعلقة بالملف النووي ومضيق هرمز، يعكس رغبة أمريكية في مواصلة الضغط التدريجي على طهران دون الانخراط في حرب مفتوحة أو الالتزام باتفاق نهائي واسع النطاق.

ويخلص إلى أن تمسك إيران بمواقفها المتشددة، مقابل استمرار الضغوط الأمريكية، يجعل سيناريو الاتفاق الشامل مستبعداً في المدى القريب، فيما تبقى حالة «اللاحرب واللاسلام» الخيار الأكثر واقعية، بانتظار تغيرات إقليمية أو دولية قد تعيد رسم موازين القوى وتفتح الباب أمام تسوية مختلفة.