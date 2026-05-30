ترامب يدرس إلغاء حفلات ذكرى التأسيس بعد انسحاب فنانين

قال الرئيس ​الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إنه يفكر في ‌إلغاء سلسلة ​من الحفلات الموسيقية المقرر إقامتها في واشنطن بمناسبة الذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة بعد انسحاب عدد من الفنانين، مشيرا إلى أنه قد يلقي خطابا بدلا من ذلك.

وكانت الحفلات الموسيقية مقررة في إطار "معرض ⁠الولايات الأمريكية العظيم" الأكبر، وهو حدث يستمر 16 يوما من 25 يونيو إلى 10 يوليو 2026.

وقال المنظمون إن المعرض، الذي تنظمه مجموعة (فريدام ‌250)، سيمتد في متنزه "ناشونال مول" من مبنى الكابيتول الأمريكي إلى نصب واشنطن التذكاري، مع منصات للحفلات الموسيقية وأجنحة ‌للولايات ومعارض ووسائل نقل مصغرة وغيرها من عوامل ‌الجذب المنتشرة في أنحاء المول.

لكن برنامج الحفلات ‌الموسيقية تعرض لسلسلة من ‌الإلغاءات. وانسحب بريت مايكلز، المغني الرئيسي لفرقة الروك (بويزون)، أمس الجمعة ليكون خامس ​موسيقي ينسحب قائلا ‌إن الحدث ​ليس احتفالا غير منحاز لأحد الحزبين ⁠الجمهوري أو الديمقراطي وإنه كان يعتقد أن الحدث لن يكون منحازا.

ولم يكشف المنظمون علنا عن أسباب ​الانسحاب على ⁠الرغم من ⁠أن الانسحابات أثارت تساؤلات حول جدوى الحدث كما كان متصورا في الأصل.

وأشار ترامب إلى أن سلسلة الحفلات ⁠الموسيقية قد لا تكون ضرورية بعد الآن إذا استمر الفنانون في الانسحاب. وطرح إمكانية إلقاء خطاب في "ناشونال مول" بدلا من ذلك، مصورا نفسه على أنه عامل جذب أقوى من أي عرض موسيقي.

وكتب ترامب "حقيقة ‌أنني، كما يرى كثيرون، عامل الجذب رقم واحد في أي مكان ​في العالم" وأضاف أنه يجذب "جمهورا أكبر بكثير من إلفيس في أوج شهرته، ومن دون جيتار".

وقال الرئيس إنه "يأمر ممثليه بدراسة جدوى تنظيم تجمع تحت شعار "أمريكا ​عادت".