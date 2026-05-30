قرار أمريكي وشيك بشأن الاتفاق مع إيران

كازاخستان تعرض استضافة مخزون إيران من اليورانيوم
وقال ترامب: «سأعقد اجتماعات الآن في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لاتخاذ القرار النهائي».
وأضاف ترامب: يجب على إيران أن تقبل بأنها لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً أو قنبلة.. يجب فتح مضيق هرمز فوراً دون رسوم مرور، أمام حركة الملاحة البحرية غير المقيدة في كلا الاتجاهين، مشدداً على أن الولايات المتحدة ستستخرج المواد النووية.
وأوضح ترامب أنه لن يتم مبادلة أي أموال حتى إشعار آخر، في إشارة محتملة إلى مطالب إيران بدفع رسوم لعبور المضيق، أو تعويضات عن أضرار الحرب، أو الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة في الخارج.
وأضاف فانس أن من الواضح أن طهران تريد إبرام صفقة، وأن المفاوضين «يتحاورون ذهاباً وإياباً بشأن نقطتين متعلقتين بصياغة النص.
وقال فانس: «هناك نقطتان من الخلاف بشأن المسائل النووية، المخزون عالي التخصيب، وكذلك مسألة التخصيب»، مشيراً إلى أن المفاوضين يحاولون إبرام شروط عامة بشأن اليورانيوم عالي التخصيب، في الاتفاق المؤقت وسوف يتم تحديد التفاصيل في المحادثات اللاحقة.
وأضاف فانس: «نحن في وضع يمكننا من خلاله تأخير برنامجهم النووي، ليس فقط خلال ولاية الرئيس الحالي، ولكن على المدى البعيد.. وهذا شيء جيد للشعب الأمريكي».
إلى ذلك، أفاد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بأن كازاخستان أبدت استعدادها لاستضافة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بدرجات قريبة من مستوى الاستخدام العسكري، في حال توصلت واشنطن وطهران إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وقال غروسي لصحيفة فايننشال تايمز، إن الدولة الواقعة في آسيا الوسطى أبدت انفتاحها على الاحتفاظ بالمخزون خلال لقائه الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، في أستانا هذا الأسبوع.