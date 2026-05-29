فانس: من الصعب الجزم بتوقيع ترامب اتفاقاً أولياً مع إيران

قال نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، للصحفيين، مساء أمس، بعد عودته من رحلة إلى كولورادو إن "من الصعب القول متى، أو ما إذا كان الرئيس -دونالد ترامب- سيوقع بالضبط"، الاتفاق المبدئي مع إيران.

وأضاف فانس أن من الواضح أن طهران تريد إبرام صفقة، وأن المفاوضين "يتحاورون ذهابا وإيابا بشأن نقطتين متعلقتين بصياغة النص".

وقال فانس: "هناك نقطتان من الخلاف بشأن المسائل النووية، المخزون عالي التخصيب، وكذلك مسألة التخصيب".

وأشار فانس مساء أمس إلى أن المفاوضين يحاولون إبرام شروط عامة بشأن اليورانيوم عالي التخصيب، في الاتفاق المؤقت وسوف يتم تحديد التفاصيل في المحادثات اللاحقة.

وأضاف فانس: "نحن في وضع يمكننا من خلاله تأخير برنامجهم النووي، ليس فقط خلال ولاية الرئيس الحالي، ولكن على المدى البعيدة... وهذا شيء جيد للشعب الأمريكي".