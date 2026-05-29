انتشال رفات 6 عمال بعد تصدع خزان كيميائي في واشنطن

تمكنت فرق الإنقاذ الأمريكية من انتشال رفات 6 من أصل 9 عمال مفقودين، ويعتقد أنهم لاقوا حتفهم، بعد تصدع خزان كيميائي في واشنطن، بحسب ما أفاد به مسؤولون يوم الخميس.

ويبلغ إجمالي عدد الوفيات 11 شخصا، بما في ذلك ثلاثة لا يزالون في عداد المفقودين، ويعد هذا الحادث واحدا من أكثر حوادث أماكن العمل فتكا في الولايات المتحدة في العقود الأخيرة.

ويقول مسؤولون إن خزان مصنع الورق تمزق وتسبب في تسرب أكثر من 500 ألف جالون (9ر1 مليون لتر) من خليط كيميائي شديد التدمير يُستخدم في تصنيع الورق في شركة نيبون دايناويف للتغليف في لونجفيو، وهي مدينة تقع على طول نهر كولومبيا.