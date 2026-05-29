القوات الأمريكية تنفي إسقاط طائرة لها قرب بوشهر

نفت القيادة المركزية الأمريكية صحة الأنباء التي تداولها التلفزيون الإيراني حول "إسقاط طائرة مسيرة أمريكية" بالقرب من مدينة بوشهر جنوب البلاد، مؤكدة أن جميع الأصول الجوية الأمريكية سليمة.

وكتبت "سينتكوم" في بيان مقتضب على منصة "إكس"، ردا على الادعاءات الإيرانية: "ادعاء التلفزيون الرسمي الإيراني أن القوات الإيرانية أسقطت طائرة أمريكية بالقرب من بوشهر. غير صحيح. الحقيقة: لم تسقط أي طائرة أمريكية. جميع الأصول الجوية الأمريكية موجودة وسليمة بالعدد الكامل".

جاء هذا النفي بعد ساعات من إعلان وسائل إعلام إيرانية رسمية، عن إسقاط الدفاعات الجوية الإيرانية لـ"طائرة معادية" من طراز "إم كيو-9 ريبر" (MQ-9 Reaper) تابعة للجيش الأمريكي، وذلك في منطقة جم بمحافظة بوشهر، ونقلت عن محافظ المنطقة قوله إن الوضع عاد إلى طبيعته.