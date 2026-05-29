ترامب يرسم "الخط الأحمر" لإيران ويلوّح بالحرب مجدداً

لوّح الرئيس الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإمكانية استئناف الضربات العسكرية ضد إيران إذا فشلت المفاوضات الجارية في تحقيق ما وصفه بـ"المصالح الأمريكية"، مؤكداً أن أي اتفاق لا يصب في صالح واشنطن سيمثل "الخط الأحمر" الذي قد يعيد التصعيد العسكري بين الجانبين.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، من المقرر بثها نهاية الأسبوع: "الخط الأحمر هو أي اتفاق لا يخدم مصالحنا. أنا أتفاوض، وهم يتفاوضون، وهم مفاوضون بارعون للغاية".

وأضاف: "الاتفاق الذي لن يكون في صالحنا هو الخط الفاصل في نهاية المطاف، أنا أدرس الوضع وسنرى ما سيحدث".

وجاءت تصريحات الرئيس الأميركي في وقت تتواصل فيه المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني وسط استمرار التوترات العسكرية بين الجانبين، رغم سريان وقف إطلاق النار منذ أوائل أبريل.

وقال ترامب: إن الإيرانيين "مفاوضون بارعون للغاية"، لكنه اعتبر أن تراجع القدرات العسكرية الإيرانية يمنح واشنطن نفوذاً أكبر في المفاوضات، لا سيما فيما يتعلق بالبرنامج النووي.

وأضاف: "إنهم ماكرون، لكن في النهاية نحن من يملك زمام الأمور لأننا هزمناهم عسكريا".

وتابع: "إن البحرية الإيرانية "دمرت بالكامل"، مضيفا أن جميع السفن الإيرانية أصبحت خارج الخدمة، كما اعتبر أن سلاح الجو الإيراني تعرض لتدمير كامل".