أمريكا تستهدف الطيران الإيراني بعقوبات جديدة

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الخميس إن الولايات المتحدة ستمنع شركات الطيران الإيرانية من الوصول إلى مهابط الطائرات من بين إجراءات أخرى ستتخذها، وذلك مع تصعيد واشنطن ضغوطها على طهران لإعادة فتح مضيق هرمز.

وكتب بيسنت على منصة إكس أن واشنطن "ستمنع وصول شركتي الطيران الايرانيتين" إلى مهابط الطائرات، وستحول أيضا دون "تزودهما بالوقود وبيع تذاكر" السفر، من دون أن يدلي بتفاصيل اضافية.

وأضاف "وحده التوصل إلى نتيجة مُرضية في المفاوضات يمكن أن ينهي هذه الدوامة".

ولم يحدد بيسنت شركات الطيران التي كان يتحدث عنها، علما أن شركة الطيران الوطنية الإيرانية إيران إير سبق أن استهدفتها وزارة الخارجية الأميركية، بعقوبات ومثلها شركة ماهان إير.