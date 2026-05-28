اتفاق إيران.. تقدم في المفاوضات وترامب ليس راضياً

الرئيس الأمريكي: مضيق ‌هرمز سيكون مفتوحاً للجميع ولن يخضع لسيطرة أي دولة

لا يزال التفاوض بين أمريكا وإيران من أجل التوصل إلى اتفاق يراوح مكانه، في ظل غموض يكتنف التفاصيل، ففيما لا يزال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، غير راضٍ عن توافق لا يحقق مطالبه في منع طهران من امتلاك سلاح نووي، مع إصرار على فتح مضيق هرمز أمام الجميع، يشدد البيت الأبيض على إحراز تقدم في المفاوضات، نافياً في الوقت ذاته ما روّجته وسائل إعلام إيرانية عن تعهد أمريكي بإنهاء حصار الموانئ.

وقال ترامب، إن إيران ⁠ترغب بشدة في ⁠التوصل إلى اتفاق، ⁠لكن واشنطن ⁠ليست راضية ⁠عنه بعد.

وأضاف ترامب للصحفيين خلال اجتماع للحكومة في البيت ⁠الأبيض: «إيران عازمة للغاية، وترغب بشدة في ⁠التوصل إلى اتفاق.. لم ⁠تصل إلى ذلك بعد.. ⁠نحن غير ​راضين عن ⁠الاتفاق، ​لكننا سنكون راضين.. إما ​أن نصل إلى ذلك أو سنضطر إلى إنهاء المهمة».

وشدد ترامب على أنه لا يمكن لإيران أن تحصل على السلاح النووي.

وفي السياق، قال الرئيس الأمريكي في مقابلة مع شبكة بي.بي.إس نيوز، إن إيران لن تحصل على تخفيف للعقوبات مقابل التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب.

وشدد ترامب على أنه لن يكون مرتاحاً إزاء نقل مخزون يورانيوم إيراني عالي التخصيب إلى روسيا أو الصين، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ​لا تجري محادثات ​عن ⁠تخفيف ​العقوبات ⁠المفروضة ⁠على ⁠إيران.

وكشف ترامب عن أن مضيق ‌هرمز سيكون مفتوحاً للجميع ولن يخضع لسيطرة أي دولة بموجب ​أي اتفاق ​يتم التوصل ⁠إليه مع ​إيران، قائلاً: «سنراقب الممر، لكن لن يسيطر عليه أحد.. هذا جزء من المفاوضات التي ​نجريها».

وأوضح ترامب أن أمريكا ستحتفظ بالسيطرة على الأموال، وستطلق سراح القوارب من المضيق في الوقت المناسب.

وفي السياق، أفاد وزير ​الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بإحراز ​بعض التقدم ​في المفاوضات مع ⁠إيران من ​أجل التوصل إلى ​اتفاق لإنهاء الحرب.

وقال روبيو في اجتماع ​للحكومة: «أعتقد أن هناك ⁠بعض التقدم المحرز وأن هناك بعض الرغبة، ​وسنرى ​خلال ⁠الساعات والأيام القليلة ​المقبلة ما ​إذا ⁠كان ممكناً إحراز مزيد ⁠من ​التقدم».

بدورها، صرحت المتحدثة باسم ⁠البيت الأبيض، أوليفيا ‌ويلز، بأن المفاوضات مع إيران ​تسير على ما ​يرام، ⁠مضيفة ​أن ⁠ترامب أوضح خطوطه الحمراء.

كما وصف البيت الأبيض مسودة التفاهم التي عرضها التلفزيون الإيراني وتعهدت بموجبها الولايات المتحدة إنهاء حصارها للموانئ الإيرانية، بأنها مفبركة بالكامل.

وقالت الرئاسة الأمريكية عبر أحد حساباتها الرسمية على منصة «إكس»، إن هذا التقرير من وسيلة إعلامية إيرانية رسمية ليس حقيقياً، ومذكرة التفاهم التي نشرها مفبركة بالكامل، مضيفة: «ينبغي ألا يصدق أحد كلمة واحدة مما تنشره وسائل الإعلام الإيرانية».