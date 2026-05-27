ترامب: لن تسيطر أي دولة على مضيق هرمز

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم ‌الأربعاء إن مضيق ‌هرمز سيكون مفتوحا ‌للجميع ولن يخضع ‌لسيطرة ‌أي دولة بموجب ​أي ‌اتفاق ​يتم التوصل ⁠إليه مع ​إيران.

وقال ⁠في اجتماع ⁠مع أعضاء ⁠حكومته "سنراقب الممر، لكن لن يسيطر عليه أحد. هذا جزء ‌من المفاوضات التي ​نجريها".

وأعلن ترامب أنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي مع طهران، مشدداً عبر شبكة "بي بي إس نيوز" على أن إيران لن تحصل على أي تخفيف للعقوبات الاقتصادية مقابل مجرد التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب، مجدداً موقفه الحاسم: "لا يمكن لإيران أن تحصل على السلاح النووي مطلقاً".

وفي تقييمه للوضع الداخلي الإيراني، أشار ترامب إلى أن الاقتصاد الإيراني تراجع بشكل كبير، ملمحاً إلى تدمير القوات الجوية والبحرية الإيرانية، ومضيفاً بلهجة حاسمة: "علينا أن ننهي الأمر في إيران، ويبدو أنهم يريدون عقد الصفقة الآن وليس لديهم خيار آخر".

وعلى صعيد الجاهزية العسكرية، كشف الرئيس الأمريكي عن استثمار ضخم بقيمة 1.3 تريليون دولار للعام المقبل من أجل تعزيز ميزانية الجيش الأمريكي، وصفاً إياه بأنه "الجيش الأفضل والأعظم في العالم".