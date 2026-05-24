أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة ABC أن القرار الأخير بشأن الصفقة مع إيران يعتمد عليّه بالكامل.

وأضاف: إذا كانت هناك أخبار بشأن الصفقة مع إيران فستكون أخبارًا جيدة فقط.

وقال ترامب: لن أبرم صفقات سيئة مع إيران مضيفاً أنه أبلغ ممثليه بعدم الاستعجال في إبرام اتفاق.

وقدم ترامب شكره لدول الشرق الأوسط على دعمها، مضيفاً قد تنضم دول جديدة إلى اتفاقات أبراهام.

إلى ذلك أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن إيران لن تحصل أبداً على سلاح نووي.

وقال مصدر سياسي إسرائيلي، الأحد، إن الولايات المتحدة تُطلع إسرائيل على المفاوضات الخاصة بمذكرة التفاهم المتعلقة بإيران، ومحاولات التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن النقاط الخلافية.

وأضاف المصدر للقناة 12 الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شدد خلال محادثته مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أن "إسرائيل ستحتفظ بحرية العمل ضد التهديدات في جميع الساحات، بما في ذلك لبنان، وأن الرئيس ترامب جدد دعمه لهذا المبدأ".

وتابع: "ترامب أوضح أنه سيتمسك بمطلبه الثابت بتفكيك البرنامج النووي الإيراني وإخراج جميع اليورانيوم المخصب من الأراضي الإيرانية، مؤكدا أنه لن يوقع أي اتفاق نهائي من دون تحقيق هذين الشرطين".

وأشار المصدر إلى أن "رئيس الوزراء جدد تقديره لترامب على التزامه الطويل والاستثنائي بأمن إسرائيل".

وتأتي هذه التطورات الأخيرة وسط تصريحات لترامب وتقارير تفيد أن الولايات المتحدة وإيران على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب.