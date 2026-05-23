ترامب لـ"أكسيوس": خياران أمام إيران «صفقة جيدة خلال أيام» أو «ضربة لم تشهدها من قبل»

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لموقع «أكسيوس» الأميركي يوم السبت إنه سيجتمع في وقت لاحق من اليوم نفسه مع فريق مفاوضيه لبحث أحدث عرض إيراني، مرجحًا أن يتخذ بحلول الأحد قرارًا بشأن استئناف الحرب من عدمه.

وأضاف ترامب، وفقًا لـ«أكسيوس»، أن الاحتمالات «متساوية تقريبًا 50/50» بين التوصل إلى «صفقة جيدة» أو «سحقهم تمامًا».

وأوضح الرئيس الأميركي أنه يعتزم الاجتماع بالمستشار ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر، في وقت لاحق السبت، لمناقشة رد طهران الأخير، مشيرًا إلى أن نائب الرئيس جيه دي فانس من المتوقع أن يشارك في الاجتماع.

وذكرت «أكسيوس» أن قائد الجيش الباكستاني، المشير عاصم منير، الذي يتوسط بين الجانبين، غادر طهران السبت بعد اجتماعات مع كبار المسؤولين الإيرانيين في محاولة لدفع الاتفاق إلى خط النهاية. ولم تُبرم صفقة نهائية، لكن باكستان تحدثت عن «تقدم مشجع نحو تفاهم نهائي».

وقال ترامب إنه لن يقبل إلا باتفاق يتناول قضايا من بينها تخصيب اليورانيوم ومصير المخزون الإيراني القائم، غير أن «أكسيوس» أشارت إلى أنه من غير المرجح حسم هذه الملفات بالتفصيل في «خطاب النوايا» الذي يجري بحثه بين الولايات المتحدة وإيران.

وبموجب المقترح قيد النقاش، يتعهد الطرفان بإنهاء الحرب والشروع في مفاوضات أعمق لمدة 30 يومًا.

وقال ترامب: «أعتقد أن أحد أمرين سيحدث: إما أن أوجه لهم ضربة أقوى من أي وقت مضى، أو أننا سنوقّع صفقة جيدة». واعترف بأن «بعض الناس يفضلون كثيرًا إبرام صفقة، بينما يفضّل آخرون استئناف الحرب».