نائب أمريكي يرشّح ترامب لجائزة نوبل للسلام

أعلن النائب الجمهوري بادي كارتر، عضو مجلس النواب عن ولاية جورجيا، عن ترشيحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام، وذلك على خلفية وساطته في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، أنهى مواجهات عسكرية استمرت 12 يوماً.

وقال كارتر في رسالة بعث بها إلى لجنة جائزة نوبل للسلام، إن الرئيس ترامب لعب دوراً استثنائياً وتاريخياً في إنهاء الصراع بين إسرائيل وإيران، وفقاً لـ"فوكس نيوز".

وكان ترامب أعلن مساء الاثنين التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، دخل حيّز التنفيذ ليل الثلاثاء، بعد أسبوع شهد تصعيداً عسكرياً واسعاً بدأ بضربة إسرائيلية استباقية ضد منشآت نووية إيرانية، وردّت عليها طهران بإطلاق صواريخ، تبعتها ضربات جوية أمريكية استهدفت ثلاث منشآت نووية رئيسية في إيران.

وأكد كارتر أن نفوذ الرئيس ترامب كان أساسياً في التوصل إلى هذا الاتفاق، معتبراً أن قيادته خلال الأزمة تجسد المبادئ التي تسعى جائزة نوبل للسلام إلى ترسيخها: السعي لتحقيق السلام، ومنع الحروب، وتعزيز الوئام الدولي".

وليست هذه المرة الأولى التي يُرشّح فيها ترامب لنيل جائزة نوبل، إذ سبق أن قدم النائب الجمهوري داريل عيسى ترشيحاً مماثلاً هذا العام، مشيراً إلى أن فوز ترامب في انتخابات 2024 كان له تأثير فعّال على السلام في العالم.

يُذكر أن لجنة نوبل أعلنت تلقيها 338 ترشيحاً لجائزة نوبل للسلام لعام 2025 حتى الآن.