واشنطن: نعمل على اتفاق مع إيران لفتح هرمز والتخلي عن برنامجها النووي

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة تعمل على التوصل إلى اتفاق مع إيران يضمن إعادة فتح مضيق هرمز وتخلي طهران عن برنامجها النووي، مشدداً على أن واشنطن تدرس خيارات بديلة في حال رفضت إيران الاستجابة.

وقال روبيو، في تصريحات صحفية، إن الإدارة الأمريكية «يجب أن تمتلك خطة بديلة إذا رفضت إيران فتح مضيق هرمز»، في إشارة إلى استمرار الضغوط الغربية الرامية إلى تأمين الملاحة في الممر البحري الحيوي.

وأضاف أن المبادرة التي تقودها بريطانيا وفرنسا بشأن مضيق هرمز «لن تكون فعالة إلا إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار»، في ظل التوترات المتصاعدة المرتبطة بالأزمة الإيرانية.

وفي ما يتعلق بالتعاون الدولي، أوضح وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده «لا تحتاج إلى مساعدة بشأن إيران»، لكنه أشار إلى أن واشنطن «ستقبل أي مساعدة تُقدَّم لها»، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لم يُطرح أي طلب محدد للحصول على دعم من "الناتو" في ما يخص مضيق هرمز.

تأتي تصريحات روبيو في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية الغربية لاحتواء التصعيد في الخليج وضمان أمن الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.