موجة حر قياسية تضرب شرق الولايات المتحدة

شهد شرق الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، يوما ثانيا من موجة حر مبكرة، حيث أعيد بعض التلاميذ إلى منازلهم، بينما بقي آخرون داخل فصول دراسية شديدة الحرارة، وحولت إدارة مدارس فيلادلفيا الدراسة إلى التعلم عن بعد لطلاب 57 مدرسة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، إن يوما آخر من درجات الحرارة القياسية كان متوقعا من منطقة وسط الأطلسي إلى نيو إنجلاند، قبل وصول كتلة هوائية باردة تجلب الأمطار في وقت لاحق من الأسبوع.

وتم تسجيل درجات حرارة قياسية الثلاثاء في بورتلاند بولاية مين بلغت 92 درجة فهرنهايت "33 مئوية"، وفي بوسطن 96 درجة فهرنهايت "35.5 مئوية".

وسرى تحذير من موجة حر على أجزاء من ولايات نيويورك ونيوجيرسي وبنسلفانيا وكونيتيكت وماساتشوستس ورود آيلاند حتى مساء الأربعاء.

وفي مدينة نيويورك، افتتح المسؤولون مراكز تبريد لمساعدة السكان على تخفيف آثار الحرارة.