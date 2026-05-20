ترامب: كوبا «دولة فاشلة» ونحن نعمل على تحرير شعبها

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كوبا بأنها «دولة فاشلة»، مؤكّداً أن إدارته «تعمل على تحرير الشعب الكوبي»، فيما لمّح إلى تطورات مقبلة بشأن الجزيرة من دون الإفصاح عن طبيعتها.

ونفى ترامب أي توجّه نحو التصعيد، قائلاً: «لن يكون هناك تصعيد في كوبا»، وفي الوقت ذاته شدّد على أنه «علينا مساعدة الشعب الكوبي»، وأن واشنطن «تعمل على تحريره».

وأضاف الرئيس الأمريكي: «كوبا دولة فاشلة، ولا يمكنني الإفصاح عمّا سيحصل لهم لاحقاً»، في تلميح إلى خطوات قادمة تجاه الجزيرة الكاريبية.

وتطرّق ترمب إلى إجراءات قضائية أمريكية بحق الرئيس الكوبي السابق، قائلاً: «نفكّر في كوبا، وإدانة الرئيس الكوبي السابق أمر كبير جداً»، في إشارة إلى تقارير أمريكية أفادت بأن الولايات المتحدة تُعدّ لائحة اتهام ضد الرئيس السابق راؤول كاسترو، في ما يُمثّل تصعيداً خطيراً في الموقف الأمريكي تجاه الحكومة الكوبية.

وتأتي تصريحات ترمب في سياق حملة ضغوط متصاعدة على هافانا، شملت عقوبات جديدة على شركات حكومية كوبية في إطار سياسة «الضغوط القصوى»، فيما يصف الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل تهديدات واشنطن بأنها «خطيرة وغير مسبوقة»، محذّراً من أن أي هجوم عسكري أمريكي على كوبا «سيؤدي إلى حمام دم وعواقب وخيمة».