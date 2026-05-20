ترمب: إيران مهزومة هزيمة ساحقة.. ونتنياهو سيفعل ما أريده بشأنها

أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن إيران "مهزومة هزيمة ساحقة"، وأن واشنطن وتل أبيب تقفان على موقف موحّد إزاءها، مشدّداً على أنه ليس في عجلة من أمره للتوصل إلى اتفاق مع طهران.

وقال ترامب في حديثه للصحافيين بقاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند، قبل توجهه إلى ولاية كونيتيكت لإلقاء كلمة التخرج في أكاديمية خفر السواحل الأمريكية، إنه ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "متفقان في ما يتعلق بإيران"، مضيفاً أن نتنياهو "سيفعل ما أريده منه" بشأن الملف الإيراني.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لقد قضينا على إيران ودمّرناها، وستشهدون الكثير من الأمور المذهلة"، معتبراً أن إيران "مهزومة هزيمة ساحقة".

وفي ما يتعلق بمضيق هرمز، قال ترمب: "علينا أن نعيد فتح مضيق هرمز، وأنا لست مستعجلاً". وحول الأوضاع الداخلية في إيران، أشار إلى أن "هناك الكثير من الغضب اليوم في إيران، لأن مستوى المعيشة سيئ".

وفي ما يخصّ توقيت أي اتفاق محتمل مع طهران، شدّد الرئيس الأمريكي على أن الحسابات السياسية الداخلية لا تتدخّل في قراره، قائلاً: "لا أفكّر مطلقاً في انتخابات التجديد النصفي حين أدرس ملف إيران، ولست مستعجلاً للتوصل إلى اتفاق".