ترامب: العالم ينقاد إلى شيء من الجنون

اعتبر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب السبت أن "العالم ينقاد الى شيء من الجنون" وذلك في مستهل لقائه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في باريس، في أول زيارة خارجية له منذ فوزه في الانتخابات.

وقال ترامب "يبدو أن العالم ينقاد الى شيء من الجنون حالياً وسنتحدث عن هذا الأمر"، مشيدا بـ"العلاقات الممتازة" مع الرئيس الفرنسي.

واعتبر ماكرون أن الترحيب بترامب مجدداً في باريس لمناسبة إعادة افتتاح كاتدرائية نودتردام هو "شرف عظيم للشعب الفرنسي".

وأشاد ترامب بالعلاقات مع الرئيس الفرنسي قائلا "كانت بيننا علاقات رائعة كما يعلم الجميع.. حقّقنا الكثير".

أما ماكرون فقال بالإنكليزية "كنت رئيسا حينها وأنا أذكر التضامن ورد الفعل الفوري".

ومن المتوقع أن يتطرّق الرجلان خصوصا إلى ملفات الشرق الأوسط وأوكرانيا والتجارة.

ولاحقا وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وانضم للاجتماع الذي تحوّل إلى ثلاثي.