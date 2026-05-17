ترامب يبحث مع رئيس كوريا الجنوبية نتائج القمة الأمريكية الصينية

​قال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية ‌اليوم ​الأحد إن الرئيس لي جيه-ميونج بحث هاتفيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب نتائج القمة الأمريكية الصينية.

وأضاف المكتب الرئاسي ⁠في بيان أن ترامب أطلع لي على نتائج اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين ‌بينغ، بما في ذلك العلاقات الأمريكية الصينية والاتفاقات الاقتصادية والتجارية ‌والوضع في شبه الجزيرة الكورية والشرق ‌الأوسط.

وذكر المكتب أن الرئيس ‌الكوري الجنوبي خلص ‌إلى أن ترامب وشي أجريا محادثات بناءة ​بشأن الوضع ‌في ​شبه الجزيرة الكورية.

ونقل ⁠المكتب عن ترامب قوله خلال الاتصال إنه سيسهم في ​تحقيق السلام ⁠والاستقرار ⁠في شبه الجزيرة الكورية من خلال التعاون الوثيق مع كوريا الجنوبية.

وقال ⁠لي لترامب إن الإدارة المستقرة للعلاقات الأمريكية الصينية من شأنها أن تسهم في إحلال السلام والازدهار في المنطقة والعالم.

كما عبر ‌عن أمله في استعادة السلام والاستقرار ​في الشرق الأوسط على الفور.

وذكر المكتب أن الزعيمين بحثا أيضا تنفيذ اتفاق تجاري ثنائي وُقع العام ​الماضي.