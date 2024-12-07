بايدن يستفز ترامب بـ«قرارات عفو استباقية»

يدرس الرئيس الأمريكي جو بايدن إصدار قرارات عفو استباقية عن عدد من الوجوه البارزة في إدارته، ممن يمكن أن تستهدفهم إدارة دونالد ترامب بتدابير انتقامية، وفق وسائل إعلام أمريكية.

ومن بين أولئك الذين قد يمنحون عفواً، المستشار الخاص السابق للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي، والنائب الديمقراطي عن كاليفورنيا آدم شيف، الذي أدى دوراً رئيساً خلال أول إحالة لترامب أمام مجلس الشيوخ لعزله، والجنرال المتقاعد مارك ميلي، والنائبة الجمهورية السابقة ليز تشيني التي تحوّلت إلى معارضة شرسة لترامب.

وناقش بايدن مع مستشارين له إمكان استخدام صلاحياته الدستورية لإصدار العفو الاستباقي عن أشخاص، حتى وإن لم توجّه إليهم بعد أي تهمة، قبل خروجه من البيت الأبيض في 20 يناير.

ولم يخفِ الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي لم يقرّ يوماً بهزيمته في انتخابات 2020، رغبته بالانتقام من معارضين، ومن أولئك الذين يدّعي بأنهم «سرقوا منه الانتخابات».