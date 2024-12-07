ترامب يعيّن مسؤولاً للذكاء الاصطناعي ويرشّح سفيراً لدى الصين

عيّن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، الرئيس التنفيذي السابق للعمليات في باي بال، ديفيد ساكس، مسؤول الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة في البيت الأبيض. وسيتولى صاحب مشاريع التكنولوجيا المنصب المستُحدث لتقديم المشورة لإدارة ترامب بشأن العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي.

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن ديفيد سيوجه سياسة الإدارة الأمريكية في مجالي الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، وهما مجالان يحملان أهمية بالغة بالنسبة للقدرة التنافسية الأمريكية، مضيفاً: سيحمي حرية التعبير على الإنترنت، ويبعدنا عن تحيز ورقابة عمالقة التكنولوجيا. ووفق ترامب، فإن ساكس سيرأس أيضاً مجلساً رئاسياً للمستشارين في العلوم والتكنولوجيا.

كما رشح دونالد ترامب، السناتور الجمهوري السابق ديفيد بيرديو، لشغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى الصين. وقال ترامب عبر منصته تروث سوشل، إن بيرديو سيؤدي دوراً حاسماً في تنفيذ الاستراتيجية الهادفة إلى الحفاظ على السلام في المنطقة، وبناء علاقة عمل مثمرة مع القادة الصينيين، مشيداً بمسيرته. ويأتي اختيار بيرديو، في وقت توعد ترامب بكين، حتى قبل توليه منصبه في نهاية يناير، بزيادة كبيرة في الرسوم الجمركية على البضائع الواردة من الصين. وخلال عمله في الكونغرس، قاد بيرديو وفداً إلى الصين من فريق العمل الأمريكي-الصيني في مجلس الشيوخ.

قضية الهجرة

إلى ذلك، وفي انتكاسة مبكرة لاستراتيجية ترامب بشأن الهجرة، أعلنت جزر البهاما، أنها رفضت مقترحاً لاستقبال مهاجرين من دول أخرى رحّلتهم الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب. ووفقاً لشبكة إن بي سي نيوز، فإن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب، أعد لائحة بالدول التي يرغب في رؤيتها تستقبل مهاجرين غير شرعيين، حتى لو لم يكونوا من تلك الدول، وهي: جزر البهاما وبنما وغرينادا وجزر تركس وكايكوس في منطقة البحر الكاريبي. وقد أعربت اثنتان من هذه الدول، هما بنما وجزر تركس وكايكوس، عن التحفظات نفسها التي أبدتها جزر البهاما. وقالت رئاسة حكومة جزر البهاما، وهي دولة من دول الكومنولث البريطاني، تقع على بعد بضع مئات من الكيلومترات قبالة ساحل فلوريدا، في بيان: لقد عُرض هذا الاقتراح على حكومة جزر البهاما، لكن رئيس الوزراء درسه ورفضه بشدة.

وشدد مكتب رئيس الحكومة على أن جزر البهاما ببساطة لا تملك الموارد اللازمة لتلبية طلب كهذا.

وأضاف: منذ أن رفض رئيس الوزراء هذا الاقتراح، لم تحصل أي تبادلات أو مناقشات أخرى مع الفريق الانتقالي لدونالد ترامب، أو أي كيان آخر بشأن هذه المسألة. وحكومة جزر البهاما تتمسك بموقفها.

بدورها، قالت وزارة الخارجية البنمية، إنها لم تتلقَ أي اقتراح من هذا القبيل، لكنها شددت في بيان على أنها «بموجب القانون الدولي، غير ملزمة باستقبال مُرحّلين من غير البنميين».

من جهته، قال أرلينغتون موسغروف وزير الهجرة في جزر تركس وكايكوس، التي تواجه أصلاً موجة هجرة من هايتي، إن الفرض الأحادي لسياسات الترحيل إلى بلدان ثالثة، مثل تلك التي تريدها على ما يبدو إدارة ترامب المقبلة، يتعارض بشكل أساسي مع المعايير الدولية.