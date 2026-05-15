ترامب: لا أمانع تعليق إيران برنامجها النووي 20 عاماً بشرط أن يكون "حقيقياً"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لا يمانع تعليق إيران برنامجها النووي لمدة عشرين عاماً، مشترطاً أن يكون ذلك "التزاماً حقيقياً"، وذلك في تصريحات تطرّق فيها إلى الملف الإيراني والعلاقات مع الصين وتداعيات الضربات الأميركية الأخيرة على طهران.

وشدّد ترامب على أن إيران "لن تحصل أبداً على سلاح نووي ولن تكون لديها فرصة لذلك مهما كانت الظروف"، مؤكداً أن الرئيس الصيني أبلغه بأنه يعارض امتلاك طهران سلاحاً نووياً ويريدها أن تفتح مضيق هرمز.

ونفى ترامب أن يكون قد طلب من نظيره الصيني الضغط على إيران في هذا الملف أو في ملف المضيق.

وكشف ترامب أنه بحث ملف نزع الأسلحة النووية خلال زيارته إلى الصين، مضيفاً أنه ملف يطرحه دائماً مع موسكو وبكين، وأن واشنطن وبكين هما "الدولتان الوحيدتان القادرتان على استخراج الغبار النووي من إيران".

وفي ما يتعلق بالضربات الأميركية على إيران، قال ترامب إن 80 بالمئة من القدرات الصاروخية الإيرانية جرى تدميرها، وإن واشنطن قضت على القوات الجوية الإيرانية وعلى قدرات التصنيع العسكري، وتخلّصت من عدد من القادة الإيرانيين، مشيراً إلى أنه قد يتعيّن القيام بـ"عملية تنظيف خفيفة".

وأضاف أنه لولا استخدام قنابل "بي 2" قبل تسعة أشهر، لكانت إيران قادرة الآن على امتلاك سلاح نووي، مؤكداً أن بإمكان الولايات المتحدة تدمير الجسور وشبكات الكهرباء في إيران، والقضاء على "كل شيء هناك خلال يومين".

وكشف ترامب أنه رفض مقترحاً إيرانياً قائلاً إنه حين نظر إليه "لم تعجبني الجملة الأولى ولم تكن مقبولة فرميت المقترح". وأفاد بأن التحقيق جارٍ بشأن استهداف مدرسة في إيران.

وعلى صعيد العلاقات مع الصين، قال ترامب إنه لم يقدّم أي تعهّد للرئيس الصيني بشأن تايوان، وأنه أبلغه بأنه لن يتحدث في هذا الملف.

وأضاف أن المباحثات مع الجانب الصيني لم تتطرق إلى ملف الرقائق الإلكترونية ولا إلى موضوع الرسوم الجمركية، معلّقاً على ملف التجسس بقوله إن "الصينيين يقومون بعمليات تجسس، ونحن أيضاً ننفّذ عمليات تجسس".

وفي ملف العقوبات، أعلن ترامب أنه يبحث رفع العقوبات عن الشركات الصينية التي تشتري النفط الإيراني، مشيراً إلى أنه سيتّخذ قراراً بهذا الشأن خلال أيام.