البيت الأبيض: ترامب وشي يتفقان على عدم سيطرة إيران على هرمز





قال البيت الأبيض، في ملخص للمحادثات بين الرئيس ترامب والزعيم الصيني شي جين بينغ، إن الجانبين اتفقا على أن يبقى مضيق هرمز ممراً مائياً حراً، وأنه ينبغي ألا تكون إيران قادرة على فرض مدفوعات مقابل استخدام ممرات الشحن.

وبحسب ملخص البيت الأبيض، أبدت بكين أيضاً اهتماماً بزيادة مشترياتها من النفط الأمريكي، بهدف تقليل «اعتماد» الصين على النفط الذي يمر عبر المضيق.

وقد خيّمت حرب إيران ووضع الممر المائي الحيوي على زيارة الرئيس عالية المخاطر إلى بكين. وخلال كلمته الافتتاحية في القمة، قال ترامب، الذي يسعى للحصول على مساعدة شي لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط، إن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين «ستكون أفضل من أي وقت مضى». وأشاد بشي قائلاً إنه «قائد عظيم». من جهته، قال شي إن البلدين يجب أن يكونا «شريكين، لا خصمين».