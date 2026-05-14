ترامب يحمل 17 تريليون دولار إلى الصين!

هبطت طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، في العاصمة الصينية بكين، في زيارة رسمية، محمّلة كذلك بوفد اقتصادي كبير مؤلف من 18 من كبار الرؤساء التنفيذيين لأكبر الشركات الأمريكية التكنولوجيا والطيران والسيارات والمال والرقائق وغيرها، وذلك في أول زيارة لرئيس أمريكي إلى الصين منذ قرابة عقد، في مسعى لتعزيز الانفتاح التجاري ومعالجة التحديات التي تواجه الشركات الأمريكية في السوق الصينية.

ونستطيع أن نسمي هذا الوفد بـ "رجال التريليونات"، في إشارة إلى القيمة السوقية الضخمة للشركات التي يمتلكونها أو يتولون قيادتها، والتي لو جمعناها لوصلت إلى عشرات تريليونات الدولارات، إذ ويضم الوفد الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جينسن هوانغ، والملياردير إيلون ماسك وغيرهم.

ومن المنتظر أن يبحث الجانبان، خلال زيارة ترامب التي تستمر يومين، ملفات الرسوم الجمركية والتنافس التكنولوجي والحرب في إيران، إضافة إلى العلاقات الأمريكية مع تايوان.

وتالياً أبرز الرؤساء التنفيذيين المرافقون لترامب إلى بكين:

1 - جينسن هوانغ (إنفيديا)

المجال: رقائق الذكاء الاصطناعي

القيمة السوقية: 5.5 تريليونات

2 - تيم كوك - أبل

القيمة السوقية للشركة ( 4.3 تريليونات)

المجال: تكنولوجيا

3 - إيلون ماسك (تسلا)

القيمة السوقية: 1.6 تريليون

المجال: السيارات

4 - دينا باول ماكورميك (ميتا)

القيمة السوقية: 1.53 تريليون

المجال: الإعلان الرقمي

5 - سانجاي ميهروترا (مايكرون)

القيمة السوقية: 842 ملياراً

المجال: أشباه الموصلات

6 - رايان ماكينيرني (فيزا)

المجال: المدفوعات الإلكترونية

القيمة السوقية: 620 ملياراً

7 - مايكل ميباخ (ماستركارد)

القيمة السوقية: 442 مليار دولار

المجال: المدفوعات الإلكترونية

8 - تشاك روبنز (سيسكو)

القيمة السوقية: 392 ملياراً

المجال: الشبكات

9 - إتش. لورانس كولب (جي إي إيروسبيس)

القيمة السوقية: 311 ملياراً

المجال: صيانة الطائرات

10 - ديفيد سولومون (غولدمان ساكس)

القيمة السوقية: 280 ملياراً

المجال: البنوك

11 - كريستيانو أمون (كوالكوم)

القيمة السوقية: 222 ملياراً

المجال: أشباه الموصلات

12 - جين فريزر (سيتي)

القيمة السوقية: (216 ملياراً)

المجال: خدمات مصرفية

13 - ستيفن شفارتزمان (بلاك ستون)

القيمة السوقية: (205 مليارات)

المجال: عقارات

14 - كيلي أورتبرغ (بوينغ)

القيمة السوقية: (187 مليارا)

المجال: الطيران

15 - لاري فينك (بلاك روك)

القيمة السوقية للشركة: ( 177 ملياراً)

المجال: إدارة الأصول

16 - براين سايكس (كارجيل)

إيرادات سنوية: 150 ملياراً

المجال: الزراعة

17 - جيم أندرسون (كوهيرنت)

القيمة السوقية: 74 ملياراً

المجال: تقنيات الفوتونيكس

18 - جاكوب ثايسن (إلومينا)

القيمة السوقية: 22 ملياراً

المجال: التكنولوجيا الحيوية