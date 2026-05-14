وزير الطاقة الأمريكي: إيران "قريبة بشكل مخيف" من تصنيع أسلحة نووية

قال وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، للمشرعين إن إيران "قريبة بشكل مخيف" من تصنيع أسلحة نووية، مؤكدا أن طهران لا يفصلها سوى "أسابيع" عن تخصيب طن واحد من اليورانيوم الخاص بها إلى مستويات صالحة للاستخدام في الأسلحة.

وأضاف رايت، خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ: "إنهم قريبون بشكل مخيف؛ إذ لا يفصلهم سوى أسابيع - عدد قليل من الأسابيع - عن تخصيب تلك الكمية لتصبح يورانيوم صالحاً للاستخدام في الأسلحة، صحيح أن هناك عملية تسليح تجري بعد ذلك، إلا أنهم باتوا قريبين جداً من تصنيع أسلحة نووية"، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ويعني تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز عتبة معينة - تبلغ نحو 90% - إمكانية استخدامه في صنع أسلحة نووية.

ورداً على سؤال من السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال حول وضع الأطنان الإحدى عشرة الأخرى من اليورانيوم التي يُفيد بامتلاكها إيران، قال رايت إن مستويات التخصيب فيها تتراوح صعوداً حتى 60%، رغم أن إيران تمتلك "كميات كبيرة" من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، وهو ما وصفه بأنه أمر "مثير للقلق للغاية".

ثم ضغط بلومنتال على رايت بالسؤال عما إذا كان سيتعين على الرئيس دونالد ترامب استهداف جميع مخزونات إيران من اليورانيوم من أجل وقف عملية التخصيب، وأجاب الوزير: "أعتقد أن تلك هي الاستراتيجية الحكيمة. ففي نهاية المطاف، يتمثل الهدف أيضاً في منع تخصيب اليورانيوم مستقبلاً. نعم، لكي ننعم بعالم آمن، يتعين علينا إنهاء برنامجهم النووي".

واستشهد العديد من مسؤولي إدارة ترامب بمخزونات إيران من اليورانيوم المخصب كجزء من المبررات المنطقية لشن حرب ضد إيران، كما صرح ترامب أيضاً برغبته في أن تسلم إيران يورانيومها المخصب من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي هذا الصراع.