ترامب يعد شي بـ"مستقبل رائع" بين الولايات المتحدة والصين

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنظيره الصيني شي جينبينغ الخميس إن القوتين العظميين سيكون لهما "مستقبل رائع"، خلال اجتماعهما لإجراء محادثات في بكين بشأن العديد من القضايا الخلافية وتداعياتها العالمية، بدءا من التجارة وصولا إلى إيران وتايوان.

وقال ترامب في الاجتماع الذي يعقد في قاعة الشعب الكبرى في بكين "إنه شرف لي أن أكون معكم. إنه شرف لي أن أكون صديقكم، وستكون العلاقة بين الصين والولايات المتحدة أفضل من أي وقت مضى". وأضاف أن البلدين سيحظيان "بمستقبل رائع".

من جهته، قال شي لترامب إن بلديهما يجب أن يكونا "شريكين لا خصمين" مضيفا أن "التعاون يفيد الجانبين، بينما المواجهة تضر بهما" مشيرا إلى أنه "سعيد" باستقبال ترامب في أول زيارة للرئيس الأميركي إلى الصين منذ العام 2017، فيما "العالم أمام مفترق طرق".

ورحّب شي بترامب في قاعة الشعب الكبرى بعد الساعة العاشرة صباحا بقليل (02,00 بتوقيت غرينتش).

وصافح شي العديد من المسؤولين الأميركيين من بينهم وزير الدفاع بيتر هيغسيث ووزير الخارجية ماركو روبيو الذي عُرف طيلة حياته المهنية بأنه معارض شرس لبكين.

ومساء، يقيم الرئيس الصيني مأدبة عشاء رسمية في القاعة نفسها، وسيزور ترامب معبد السماء التاريخي، وهو موقع مدرج في قائمة التراث العالمي لليونسكو حيث كان أباطرة الصين يصلون من أجل حصاد وفير.

ووصل الرئيس الأميركي إلى الصين في زيارة تستمر ليومين بالطائرة الرئاسية ليل الأربعاء برفقة مجموعة من رجال الأعمال النافذين من بينهم الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" جين-سون هوانغ وإيلون ماسك، في مؤشر إلى تركيز ترامب في زيارته على التجارة والأعمال.

وقال ماسك لصحافيين إن الاجتماع كان "رائعا"، بينما قال هوانغ إن الرئيسين "كانا مذهلين".