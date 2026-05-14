البنتاغون يوقف نشر 4000 جندي أمريكي في أوروبا

أوقفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عملية نشر أكثر من 4000 جندي من لواء قتالي في أوروبا، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية يوم الأربعاء، في خطوة أثارت مفاجأة لدى بعض المسؤولين العسكريين.

وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مسؤول في البنتاغون، بأنه تم إبلاغ القرار خلال اجتماع ضم القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا وأجزاء من الجيش الأمريكي.

وكان من المتوقع أن يتم نشر هؤلاء الجنود في بولندا ضمن عملية تدوير مقررة لمدة تسعة أشهر.

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن في مارس الماضي أن اللواء سيحل محل قوات أخرى كجزء من عملية تدوير روتينية.

ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن بعض المعدات والأفراد كانوا بالفعل في طريقهم إلى وجهتهم، مما جعل قرار الإيقاف المفاجئ يربك بعض مسؤولي الجيش الذين لم يتوقعوا هذه الخطوة.