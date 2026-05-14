بدء قمة ترامب وشي في بكين وسط حفاوة رسمية

انطلقت اليوم الخميس أعمال القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج، وهي القمة التي يُتوقع أن تطغى عليها المظاهر الاحتفالية والرموز البروتوكولية، بينما يُستبعد أن تشهد نتائج ملموسة كبرى في قضايا جوهرية مثل التجارة أو العلاقات الأمريكية مع تايوان أو الحرب في إيران.

وبعد وصوله إلى بكين ليل الأربعاء وسط مراسم استقبال حافلة، كان الرئيس الصيني شي جين بينج في استقبال ترامب صباح اليوم التالي في قاعة الشعب الكبرى، وهي المركز الرئيسي للنشاط التشريعي للحكومة الشيوعية، ومقر لأبرز الفعاليات الثقافية والاجتماعية، وتقع في الجانب الغربي من ساحة تيانانمن.

وتصافح الرئيسان في مستهل اللقاء وتبادلا حديثا مقتضبا، حيث ربت ترامب على ذراع شي قبل أن يتوقفا لالتقاط الصور التذكارية.

ودوت أصوات المدافع بطلقات الترحيب لترامب، بينما عزفت الفرقة الموسيقية النشيد الوطني الأمريكي.

وأُخليت ساحة تيانانمن تماما من أجل هذا الحدث، حيث توقفت الحركة في الساحة باستثناء المسؤولين والصحافة، بالإضافة إلى أفراد الجيش الذين ساروا في عرض عسكري عقب وصول ترامب.

وتميزت القاعة بدرجات سلم عملاقة مغطاة بالسجاد الأحمر ومساحات شاسعة من الرخام، حيث علق الجنود أعلاماً أمريكية وصينية ضخمة.

كما قدم المئات من تلاميذ المدارس الابتدائية، الذين ارتدوا ملابس زاهية الألوان، فقرة ترحيبية حيث قفزوا حماسا بينما لوحت الفتيات بالزهور ورفع الفتيان الأعلام الأمريكية والصينية أثناء مرور الزعيمين من أمامهم.

وتوجه ترامب وشي بعد ذلك لعقد اجتماع ثنائي، قبل أن يزور الرئيس الأمريكي المنتمي للحزب الجمهوري "معبد السماء" وهو مجمع ديني يعود تاريخه إلى القرن الخامس عشر ويرمز إلى العلاقة بين السماء والأرض.

كما سيحضر ترامب وشي مأدبة عشاء رسمية.