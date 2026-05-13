ترامب يصل إلى بكين لإجراء محادثات مع نظيره الصيني

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين، اليوم الأربعاء، لإجراء محادثات مرتقبة بشدة مع نظيره الصيني شي جينبينغ بشأن الحرب مع إيران والتجارة ومبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان.

ولن تبدأ المحادثات الجوهرية في القمة حتى غد الخميس، عندما يعقد الرئيسان محادثات ثنائية ويحضران مأدبة رسمية. لكن الصينيين بصدد استقبال ترامب بمراسم استقبال احتفالية مهيبة عقب هبوط الطائرة الرئاسية الأمريكية (إير فورس وان) في العاصمة الصينية.

وأفاد البيت الأبيض بأنه من المقرر أن يكون في استقبال الرئيس كل من نائب الرئيس الصيني هان تشنج، وسفير الصين لدى واشنطن شيه فنج، والنائب التنفيذي لوزير الخارجية ما تشاوشيوي، إضافة إلى المبعوث الأمريكي لدى بكين ديفيد بيردو.

ويشارك في مراسم الاستقبال نحو 300 من الشباب الصيني، إلى جانب حرس شرف عسكري وفرقة موسيقى عسكرية.