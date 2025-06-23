القاذفة الشبح «بي 2» .. بطاقة تعريفية

لا يزال الاستهداف الأمريكي للمنشآت النووية الإيرانية، فجر أمس، لم يُكشف عن كامل معالمه، رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نجاح العملية الأمريكية، والقضاء على التهديد النووي الإيراني، حسب تعبيره.

لكن، السؤال، كيف اخترقت الطائرات الأمريكية، الأجواء الإيرانية وقصفت المنشآت النووية دون اعتراض من قوات الدفاع الجوي الإيراني. لكن محللين أمريكيين أكدوا أن الطائرة التي تلقب بـ «الشبح»، بأنها إحدى أكثر القاذفات تطوراً وغموضاً في العالم، وتتميز بتصميمها الفريد المعروف بـ «الجناح الطائر»، حيث تفتقر لجسم أو ذيل تقليدي، ما يمنحها قدرة خارقة على التخفي من أنظمة الرادار، وفق ما نشره موقع القوات الجوية الأمريكية.

أرسل الجيش الأمريكي قاذفات شبح أمريكية من طراز بي - 2 إلى جزيرة غوام الأمريكية في المحيط الهادئ، قبل إعلان ترامب عن الضربة الأمريكية لثلاثة مواقع نووية إيرانية، لينضم بذلك رسمياً إلى إسرائيل في شن غارات جوية هجومية على المواقع النووية الإيرانية.

تُعتبر هذه الطائرات الكبيرة، هي الوحيدة القادرة على حمل أسلحة يمكنها ضرب أكثر منشآت إيران النووية أمناً، منشأة «فوردو»، والمدفونة في أعماق الأرض أسفل جبل.

والطائرات الشبحية، هي طائرات تستخدم تقنية التخفي، لتجنب اكتشافها من قبل رادارات الدفاع الجوي. ولم يُعلق المسؤولون الأمريكيون على أسباب نشر هذه الطائرات.

بفضل تقنيات الطائرة العالية في التخفي، حيث يمكنها التحليق لمسافات تصل إلى 9600 كيلومتر، وبسرعة قد تصل إلى حوالي 1010 كم/س، وذلك دون الحاجة للتزود بالوقود، ما يجعلها قادرة على تنفيذ هجمات دقيقة، وتحمل الطائرة طاقماً من شخصين فقط، ويمكنها نقل ما يصل إلى 18.000 كغم من الذخائر داخل هيكلها الداخلي، ما يقلل من فرص كشفها.

رغم قدراتها العالية، تُعد «B 2» أغلى طائرة عسكرية في العالم، حيث يتجاوز سعر الواحدة منها ملياري دولار، ومن أصل 132 طائرة خطط لإنتاجها، تم تصنيع 21 فقط، ويوجد منها 19 طائرة فقط في الخدمة الفعلية.

والطائرات المعنية كلها طائرات نقل عسكرية أمريكية، تُستخدم لإعادة تزويد الطائرات المقاتلة والقاذفات بالوقود. ووفقاً لموقع Flightradar24، توقفت سبع طائرات على الأقل من هذه الطائرات، وجميعها من طراز KC- 135s، في قواعد جوية أمريكية في إسبانيا وإسكتلندا وإنجلترا.