واشنطن تنتظر الرد الإيراني على مذكرة التفاهم وتعوّل على الحصار لإخضاع طهران

تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية تسليم إيران للوسيط الباكستاني ردها على مقترحات بشان إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز تتمحور في مذكرة تفاهم من صفحة واحدة تعد أقرب إلى تمديد لوقف إطلاق النار منها إلى معاهدة لإنهاء الصراع، كما تنتظر واشنطن ظهور نتائج الحصار البحري للموانئ الإيرانية لإخضاع طهران والقبول بالمطالب الأمريكية.

وشدد مسؤولون أمريكيون على أن الحصار البحري على إيران نجح في خنق اقتصادها بما يضطرها إلى التفاوض إذا واجهت خطر الانهيار.

وقال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري ليندسي غراهام المقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أي تسوية تفاوضية مع طهران يجب أن تشترط إنهاء رعاية إيران الرسمية للإرهاب ودعمها لجماعات مثل حزب الله.

وأكد أنه بدون وقف الدعم الإيراني للوكلاء لن يتحقق الاستقرار في لبنان وسوريا، ولن تنعم إسرائيل بالأمن. إلى ذلك، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أمس، بأن إسرائيل نقلت رسالة إلى الأمريكيين، مفادها أن أي عودة إلى القتال يجب أن تشمل تدمير بنى الطاقة التحتية الإيرانية.