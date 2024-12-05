زلزال بقوة 7 درجات يضرب كاليفورنيا وتحذير من تسونامي

ضرب زلزال عنيف بقوة سبع درجات قبالة ساحل ولاية كاليفورنيا "الخميس" مما دفع السلطات إلى إصدار تحذير من خطر تسبّبه بأمواج مدّ عال "تسونامي"، بحسب ما أفاد مسؤولون.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي إنّ مركز الزلزال الذي بلغت قوّته 7 درجات يقع على عُمق 10 كيلومترات فقط من سطح البحر وعلى بُعد 100 كيلومتر غرب-جنوب غرب مدينة فيرنديل الساحلية.

وإثر الزلزال قال "مركز الإنذار المبكر من تسونامي" التابع للهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في هونولولو، في بيان إنّه "استنادا إلى البيانات الأولية للزلزال... من الممكن حدوث تسونامي خطر على السواحل الواقعة ضمن مسافة 300 كيلومتر من مركز الزلزال".

وطمأن البيان إلى أنّه لم تسجّل أيّ أمواج مدّ عال في أيّ من المناطق المعنية بالتحذير حتى الآن، لكنّه طلب من كل شخص موجود بالقرب من الساحل أن يكون على دراية بهذا الخطر المحتمل.