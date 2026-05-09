بعد خسائر "العمال" للانتخابات.. ستارمر يُعين براون وهارمان

عين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، رئيس الوزراء السابق جوردون براون المعبوث الخاص بشأن التمويل العالمي، ليساعد في التعاون الدولي بما في ذلك مع الاتحاد الأوروبي، لتعزيز مكانته عقب الخسائر التي تكبدها حزب العمال في الانتخابات المحلية.

كما عين ستارمر نائبة رئيس حزب العمال السابقة هاريت هارمان مستشارته لشؤون النساء والفتيات، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

ويأتي القرار بعرض مناصب بدوام جزئي وغير مدفوعة لاسمين كبيرين من حكومة العمال السابقة بعدما تكبد ستارمر مجموعة النتائج الانتخابية الكارثية في مجالس ويلز واسكتلندا وإنجلترا.

وسخر رئيس حزب إصلاح المملكة المتحدة نايجل فاراج الذي حقق حزبه مكاسب كبيرة في الانتخابات، من تعيين رئيس الوزراء لبراون.

وقال فاراج "رئيس وزراء لا يحظى بشعبية وخسر انتخابات عامة ينظر له ستارمر الآن على أنه المنقذ. حزب العمال محكوم عليه بالفشل".

والتقى براون وهارمان رئيس الوزراء في مقر الحكومة البريطانية قبل إعلان تعيينهما.