ترامب يتوقع نهاية سريعة للحرب

توقع الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب نهاية سريعة للحرب ​مع إيران، في الوقت الذي تدرس فيه طهران مقترح سلام أمريكيا قالت مصادر إنه سينهي الحرب رسميا بينما سيترك المطالب الأمريكية الرئيسية، المتمثلة في تعليق إيران لبرنامجها النووي وإعادة فتح مضيق هرمز، دون تسوية.

وذكر ترامب للصحفيين بالمكتب البيضاوي أمس الأربعاء "إنهم يريدون إبرام اتفاق. لقد أجرينا محادثات جيدة للغاية ⁠خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ومن الممكن جدا أن نتوصل إلى اتفاق". وقال في وقت لاحق "سينتهي الأمر بسرعة".

دفعت التقارير حول احتمال التوصل إلى اتفاق أسعار النفط العالمية إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين أمس الأربعاء، ​وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بنحو ‌11 بالمئة إلى 98 دولارا للبرميل تقريبا قبل ​أن ترتفع لاحقا فوق مستوى مئة دولار.

وقفزت أسعار الأسهم ⁠عالمياً وعوائد السندات عالمياً أيضا بفضل التفاؤل تجاه إنهاء الحرب التي أحدثت اضطرابات في إمدادات الطاقة.

وقال تاكاماسا إيكيدا مدير المحافظ لدى جي.سي.آي لإدارة الأصول "مضمون مقترحات السلام بين الولايات المتحدة وإيران ضعيف، لكن هناك توقعات في السوق بعدم حدوث مزيد من الأعمال العسكرية".

وعلق ترامب ​يوم الثلاثاء مهمة بحرية استمرت ⁠يومين لإعادة فتح المضيق، وعزا ذلك إلى ⁠إحراز تقدم في محادثات السلام.

أفاد المصدر المطلع على جهود الوساطة بأن ستيف ويتكوف مبعوث ترامب وجاريد كوشنر صهر الرئيس يقودان المفاوضات الأمريكية.

وذكر المصدر أنه في ​حال موافقة الجانبين على الاتفاق المبدئي، فستبدأ مفاوضات تفصيلية على مدى 30 يوماً للتوصل إلى اتفاق شامل.

وبينما أوضح المصدران أن المذكرة لا تتطلب في البداية تنازلات من أي من الطرفين، فإنهما لم يتطرقا إلى عدد من المطالب الرئيسية التي قدمتها واشنطن سابقا ورفضتها إيران مثل فرض قيود على برنامج إيران الصاروخي ووقف دعمها لجماعات مسلحة في الشرق الأوسط.

ولم يتطرق المصدران كذلك لمخزون إيران الحالي من ​اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء تقترب من المستوى اللازم لصنع ‌الأسلحة النووية والذي يقدر بأكثر من 400 كيلوجرام.